В ЛНР до 2025 года построят порядка 10 ФАПов и амбулаторий

Глава Минздрава республики Наталия Пащенко рассказала, что за 2023 год ФАПы и амбулатории получили свыше 740 единиц медоборудования, включая переносные УЗИ-аппараты

ЛУГАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство порядка 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий запланировано в Луганской Народной Республике (ЛНР) до 2025 года в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщила ТАСС глава Минздрава республики Наталия Пащенко, за упомянутый период медучреждения ЛНР по программе получат почти 50 санитарных машин.

"По программе модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального бюджета до 2025 года запланировано строительство порядка 10 ФАПов и амбулаторий по территории Луганской Народной Республики. <…> Наши поликлиники, ФАПы и амбулатории до 2025 года получат в общей сложности 104 санитарных автомобиля: 57 - за этот год и еще 47 - до 2025 года", - сказала она.

Пащенко рассказала, что за 2023 год ФАПы и амбулатории республики получили свыше 740 единиц медоборудования, включая переносные УЗИ-аппараты. "Получили 20 аппаратов УЗИ. Аппараты портативные, то есть медики могут выезжать с ними к пациенту и проводить УЗИ-обследование", - сообщила она.

Пащенко подчеркнула, что ЛНР после вхождения в состав РФ впервые присоединилась к федеральной программе по модернизации первичного звена здравоохранения.