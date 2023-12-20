Власти Москвы сообщили, что существенного роста госпитализаций из-за ОРВИ и ковида нет

Число вызовов врачей на дом также соответствует эпидсезону

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты не отмечают существенного роста госпитализаций пациентов с ОРВИ и ковидом в Москве, число вызовов врачей на дом также соответствует эпидсезону. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В столице проводится постоянный мониторинг структуры заболеваемости: никаких новых вирусов не отмечается. Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты с симптомами респираторных инфекций без предварительной записи могут обратиться в поликлинику к дежурному врачу, где при необходимости проведут дополнительные исследования, в том числе и рентген. Для таких пациентов организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции.

При обращении в службу "122" оператор выясняет необходимость выхода врача на дом. Спрашивает о длительности заболевания, симптомах, характеризирующих тяжесть течения болезни, возрасте пациента, наличии сопутствующих заболеваний. Москва в полной мере обеспечена всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровнях.

Все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения Москвы, говорится в сообщении.

"Количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида. Что касается вызовов скорой медицинской помощи, сообщаем: по аналогии с вызовами врача на дом число обращений также соответствует текущему эпидсезону", - уточняется в материале.

Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости консультации и выезда бригад скорой медицинской помощи.

Опровержение информации

Ранее в некотрых Telegram-каналах появилась информация, что количество вызовов врачей на дом выросло в два раза, а также о нехватке диспетчеров скорой помощи.

"Информация о том, что в смене работают 5-6 диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работает 70-75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным, и среднее время не превышает 5-6 секунд", - пояснили в департаменте.

Число врачей-консультантов было традиционно увеличено перед эпидсезоном почти в два раза - до 50-70 в смену, в сутки они проводят около 14-15 тыс. консультаций.