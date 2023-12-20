В Воронежской области запретили использование пиротехники в новогодние праздники

По словам замначальника ГУ МВД по региону Владимира Котова, решение позволит обеспечить безопасность и спокойствие населения

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. В Воронежской области запретили использование всех видов пиротехники во время празднования Нового года и Рождества. Запрет распространяется на салюты, петарды и фейерверки, сообщается на сайте правительства региона.

"Принято решение о запрете использования гражданами пиротехнических изделий в период празднования Нового года и Рождества Христова", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, решение приняли на заседании оперативного штаба Воронежской области под руководством губернатора Александра Гусева, такую меру предложил ввести замначальника ГУ МВД по Воронежской области Владимир Котов. Он уточнил, что запрет позволит обеспечить безопасность и спокойствие жителей региона.

По данным пресс-службы правительства региона, запуск салютов, петард и фейерверков запретили в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.