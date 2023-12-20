В Армении приостановили на месяц трансляцию программ радио "Sputnik Армения"

Решение связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", не имея на это "морального права" как иностранный гражданин, сообщила Национальная комиссия телевидения и радио страны

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Национальная комиссия телевидения и радио Армении приостановила на месяц лицензию на вещание радиостанции "Тоспа", которая транслирует передачи "Sputnik Армения". Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Медиарегулятор также оштрафовал радио "Тоспа" на 500 тыс. драмов (около $1 200).

Согласно сообщению комиссии, решение связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", не имея на это "морального права" как иностранный гражданин.

Решение о штрафе связано с авторской программой экс-депутата Армана Абовяна "Абовян Time". Комиссия нашла в ней утверждения, "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".

Это не первый раз, когда власти Армении предъявляют претензии к российским СМИ, вещающим на территории страны. В октябре в МИД республики даже был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в связи с "оскорбительными высказываниями", якобы допущенными на Первом канале. 14 декабря представители Минцифры РФ и Министерства высокотехнологичной промышленности Армении обсудили эту ситуацию и договорились оперативно разрешать возникающие вопросы.