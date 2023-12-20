Жители новых регионов РФ смогут подтвердить стаж для пенсии с помощью свидетелей

В Соцфонде пояснили, что у свидетелей должны быть оригиналы документов, которые подтвердят их трудовую деятельность, также они должны дать письменные пояснения о стаже

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Жители новых субъектов РФ в случае отсутствия необходимых документов смогут подтвердить стаж, необходимый для назначения пенсии, с помощью свидетелей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России (СФР).

"Согласно действующим правилам, стаж при оформлении пенсии можно подтвердить не только по сведениям, переданным работодателями в социальный фонд, но и по документам о трудовой деятельности, выданным работодателями или архивными организациями. Жители новых субъектов России могут столкнуться с ситуацией, что такие документы утрачены и в установленном порядке подтвердить стаж не представляется возможным. В таком случае периоды работы могут быть установлены по показаниям двух и более свидетелей, располагающих документами о своей работе у того же работодателя и в тот же период", - говорится в сообщении.

В Соцфонде пояснили, что у свидетелей должны быть оригиналы документов, которые подтвердят их трудовую деятельность, также они должны дать письменные пояснения о стаже. Свидетели при этом могут проживать за пределами нового субъекта РФ. Чтобы дать показания, свидетели могут обратиться в любую клиентскую службу СФР.

"Специалисты фонда оформят показания свидетелей и вынесут решение об установлении периодов работы на основании свидетельских показаний, либо об отказе в установлении такого периода. Затем они перешлют все документы в межведомственную комиссию того региона, где жил и работал гражданин. Такие комиссии созданы в новых субъектах РФ для помощи людям в оформлении пенсионных и социальных выплат. Именно комиссия делает окончательное заключение об установлении периодов работы, включаемых в страховой стаж, либо об отказе в этом", - отметили в Соцфонде.

Обратиться в межведомственную комиссию может гражданин России, который имеет документальное подтверждение постоянного проживания в новом регионе РФ на 30 сентября 2022 года, либо в Донецкой или Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, в Херсонской или Запорожской области - с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Срок рассмотрения заявления и документов комиссией не превышает 30 календарных дней с даты регистрации обращения. Справка комиссии выдается гражданину либо направляется по почте не позднее трех рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

Переходный период

С 1 марта 2023 года до 1 марта 2024 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях действует переходный период, в течение которого граждане могут обратиться за пересмотром или установлением российской пенсии. Пенсия, при наличии права на нее, будет пересмотрена или установлена с 1 марта 2023 года, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее. При этом пенсия не может быть меньше, чем была у человека раньше. Если после перерасчета размер выплаты окажется меньше, чем был до этого, пенсию сохранят на прежнем уровне без уменьшения.