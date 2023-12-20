В Петербурге новые граждане РФ получили паспорта вместе с повестками в военкоматы

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, речь идет о повестках о постановке на учет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать выходцев из стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге получили в торжественной обстановке паспорта граждан России вместе с повестками о постановке на учет в военкоматах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Церемония прошла в управлении МВД по Калининскому району города. Там новые граждане принесли присягу стране - поклялись быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции, соблюдать конституцию и законы, права и свободы граждан, а также исполнять обязанности гражданина РФ - в том числе защищать свободу и независимость государства.

"На этой ноте присутствующие на церемонии представители военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии руководства военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим гражданам повестки о постановке на воинский учет в целях исполнения гражданского долга по прохождению военной службы", - сообщили в главке полиции.