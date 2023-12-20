На новогоднем фестивале в Ивановской области организуют программу для семей участников СВО

С 23 декабря на рождественской ярмарке в Шуе начнут работу пункты сбора посылок для бойцов спецоперации

ИВАНОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество" в Ивановской области, центром которого станет старинный город Шуя, разработали специальную праздничную программу для семей участников СВО и проведут благотворительную акцию для самих бойцов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Особой миссией фестиваля "Русское Рождество" станет поддержка участников СВО и их семей. Для семей военнослужащих подготовили специальную программу. В программе посещение выставок "Путешествие в Рождество" на железнодорожном вокзале в Иванове, "История рождественского вертепа" в Шуе, рождественской ярмарки на Центральной площади Шуи. Детей ожидают мастер-классы по созданию елочных игрушек и рождественских открыток", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, с 23 декабря на рождественской ярмарке в Шуе начнут работать пункты сбора посылок для участников СВО. Жители Ивановской области и гости региона могут приносить провизию, вещи первой необходимости и подарки до 8 января включительно.

"Рождество Христово - самый светлый и добрый праздник. Это время сопереживания. Милосердие и забота друг о друге - настоящее чудо Рождества, к которому причастны посетители нашего фестиваля. Поэтому особенными гостями мероприятий пятого, юбилейного фестиваля "Русское Рождество" станут семьи военнослужащих из Ивановской области, находящихся в зоне специальной военной операции", - отмечают организаторы фестиваля.

Пятый фестиваль "Русское Рождество" в Ивановской области пройдет с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года и станет самым продолжительным и масштабным за все годы его проведения, подчеркивают в пресс-службе правительства. Фестиваль организован Центром развития туризма и гостеприимства при поддержке правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского, говорится в сообщении.