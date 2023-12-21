Путин по ВКС откроет дорогу М-12 "Восток" до Казани

Скоростная автомагистраль является частью транспортного маршрута "Россия"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи (ВКС) примет участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани.

Глава государства в течение года по ВКС регулярно участвует в открытии новых социальных, промышленных и транспортных объектов в разных регионах. Так, на прошлой неделе в таком формате он открыл новый Керакский тоннель на перегоне Ковали - Ульручьи Транссибирской магистрали в Амурской области и железнодорожную линию Выходной - Лавна в Мурманской.

Трасса М-12 "Восток"

Скоростная автомагистраль М-12 "Восток" является частью транспортного маршрута "Россия". Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

От Москвы до Казани по М-12 "Восток" со скоростью 110 км/ч можно добраться за 6,5 часов. Через каждые 50-80 км на трассе расположены многофункциональные зоны. Планируется, что в следующем году их число достигнет 32.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, новая автодорога позволит укрепить связь между регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности. Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь отмечал, что открытие трассы позволит привлечь в столицу региона дополнительный миллион туристов. Также, по его словам, новая дорога окажет "кумулятивный эффект" на экономику расположенных рядом с ней городов. В частности, на 3 тыс. возрастет количество рабочих мест в строительной отрасли и на 15-20 тыс. - в смежных отраслях. Совокупный объем отгруженной продукции за время строительства дороги составит порядка 350-400 млрд рублей.

Оплата проезда

Как сообщали в госкомпании "Автодор", стоимость проезда до столицы Татарстана без учета 15% скидки по программе лояльности составит для легкового автомобиля 4 тыс. 481 рубль.

М-12 "Восток" оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток": на ней расположены 19 рамок, которые фиксируют проезд в автоматическом режиме. Оплатить движение по трассе по госномеру необходимо в течение пяти дней.

Дальнейшее развитие дороги

Российское правительство в ноябре этого года утвердило решение о продлении автомагистрали М-12 "Восток" до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Как уточнялось в материалах кабмина, продление трассы будет обеспечено за счет включения в ее состав нескольких участков других дорог: участка автодороги М-7 "Волга" Казань - Дюртюли, строящегося участка Дюртюли - Ачит, участка Ачит - Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, а также автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень.