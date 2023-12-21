Зону ЧС по узелковому дерматиту скота расширили на Минусинск

Вирус выявили в районе Коммунального проезда

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Зона режима чрезвычайной ситуации, введенного в девяти районах Красноярского края из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота, распространена на город Минусинск, где было выявлено это заболевание. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Минусинска.

"Постановление правительства Красноярского края: <...> в зону чрезвычайной ситуации добавлен город Минусинск, на территории которого также выявлен вирус заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

По данным администрации города, вирус выявлен в районе Коммунального проезда. "В настоящее время проходит вакцинация животных, дезинфекционная обработка. Также на кольцевой развязке в сторону села Малая Минуса Минусинского района со стороны проезда Коммунальный Минусинска выставлен круглосуточный санитарный пост", - пояснили в ЕДДС.

В начале декабря в девяти районах на юге Красноярского края был введен режим ЧС из-за выявления вируса узелкового дерматита у крупного рогатого скота. До этого, в октябре, вспышка заболевания была зафиксирована на территории Хакасии. Там ввели режим ЧС районного масштаба, а порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней было уничтожено.

Нодулярный (узелковый) дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям.