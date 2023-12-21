В Хакасии обнаружили еще один очаг узелкового дерматита скота

Речь идет об Усть-Абаканском районе

ТАСС, 21 декабря. Очаг узелкового дерматита скота обнаружили в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Елена Егорова.

"К сожалению, в нашем районе выявлен еще один очаг заразного узелкового дерматита. На этот раз инфекция обнаружена в аал (сельское поселение) Сапогов. Очаги здесь зафиксированы на нескольких подворьях, и этот список расширяется", - написала Егорова.

На территории поселения введен режим ЧС, установлен контрольно-пропускной пункт. По мнению главы района, основной причиной возникновения и распространения заболевания стал бесконтрольный выпас скота в период, когда было необходимо придерживаться строгих рекомендаций содержания животных в стойлах. Ветеринары уже приступили к сплошному обходу подворий и вакцинации животных.

Вспышку узелкового дерматита зафиксировали в селе Боград Боградского района в начале октября. Власти ввели режим ЧС районного масштаба, а порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней утилизировали. Минсельхоз республики сообщал о завершении мероприятий по купированию очага заболевания. Карантин при этом сохранялся. В конце ноября в этом же районе обнаружили еще один очаг, а в начале декабря - в селе Калинино Усть-Абаканского района.

В соседнем Красноярском крае в девяти районах введен режим ЧС из-за инфекции.​​​