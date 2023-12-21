В пяти отдаленных населенных пунктах Приморья появится мобильный интернет

На это правительство региона выделило 400 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья выделили 400 млн рублей на обеспечение доступа в интернет пяти отдаленных населенных пунктов. Там появится высокоскоростной мобильный интернет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Для создания условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов края победителям конкурсного отбора распределили около 400 млн рублей", - сообщили специалисты регионального Минсвязи.

В 2024 году мобильный интернет появится в деревне Кирилловка Партизанского муниципального округа, селах Извилинка, Полыниха и Березовка Чугуевского округа, а также в селе Андреевка Яковлевского округа.

В регионе проводится масштабная работа по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства". Программа предусматривает появление современной сотовой связи и высокоскоростного доступа в интернет в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.