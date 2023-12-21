В Москве в конце декабря впервые откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

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Филиалы разработаны по нескольким тематикам, среди которых "Снежная королева" в Измайловском парке, "Морозко" в ландшафтном парке "Митино", "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Три филиала усадьбы Деда Мороза откроются в Москве в конце декабря, новые филиалы дополнят основную московскую усадьбу Деда Мороза. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Три филиала усадьбы Деда Мороза впервые откроются в Москве в конце декабря. Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея заповедника "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что филиалы разработаны по нескольким тематикам, среди которых "Снежная королева" в Измайловском парке, "Морозко" в ландшафтном парке "Митино", "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни.

Собянин также подчеркнул, что по всей Москве установлено больше 150 специальных почтовых ящиков для приема писем Деду Морозу.