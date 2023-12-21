В Хабаровском крае возобновил работу пункт пропуска на границе с Китаем

Сообщение между пунктами пропуска "Покровка - Жаохэ" приостанавливалось в ноябре на период ледостава

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска "Покровка - Жаохэ" на реке Уссури на границе с Китаем в Хабаровском крае возобновил работу с открытием наплавного моста. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Решение принял Координационный совет пункта пропуска. Переправа состоит из 21 понтона. Общая длина наплавного моста составляет 460 м. Для его строительства, установки и эксплуатации было заключено агентское соглашение с китайской стороной", - говорится в сообщении.

Накануне состоялся тестовый проезд грузового автомобиля. Было принято решение о начале оформления грузовиков с максимальной нагрузкой на ось транспортного средства не более 10 тонн.

Сообщение между пунктами пропуска "Покровка - Жаохэ" приостанавливалось в ноябре на период ледостава.

В предстоящие новогодние праздники переход будет работать 3, 4 и 5 января. Выходные дни переправы определены на 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января. С 8 января пункт пропуска будет работать в обычном режиме.

Со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева сообщается, что "Покровка - Жаохэ" - единственный в крае работающий в зимнее время пассажирский пункт пропуска, осуществляющий международные автомобильные грузовые и пассажирские перевозки. Пассажирское речное сообщение возобновилось только в этом году после трехлетнего перерыва и снятия ковидных ограничений. С июня по ноябрь было перевезено около 6 тыс. пассажиров. Рассматривается вариант сделать понтонную переправу круглогодичной в следующем сезоне.