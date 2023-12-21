В Бахчисарайском районе Крыма запретили охоту из-за АЧС на местной ферме

Запрет касается всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Временный запрет на охоту введен в Бахчисарайском районе Республики Крым из-за африканской чумы свиней (АЧС), выявленной на ферме у села Маловидное, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

"Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым информирует об установлении временных ограничений охоты на территории Бахчисарайского муниципального района в связи с выявлением случая африканской чумы свиней на ферме, расположенной 200 м восточнее села Маловидное Ароматненского сельского поселения", - говорится в сообщении.

Запрет касается всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности животных на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны, радиус которой составляет 5 км.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.