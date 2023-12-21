В Новосибирске спасли четырехмесячную девочку с ковидом и пороком сердца

Кардиохирурги провели ребенку экстренную операцию

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Четырехмесячную девочку из Таджикистана доставили в новосибирский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина с коронавирусом и критическим пороком сердца, требующим срочного хирургического вмешательства. Кардиохирурги провели ребенку экстренную операцию, сообщили в пресс-службе кардиоцентра.

"Несмотря на острое течение у ребенка вирусной инфекции хирурги Центра Мешалкина по жизненным показаниям провели экстренную паллиативную эндоваскулярную операцию - через сонную артерию завели катетер внутрь открытого артериального протока и расширили его с помощью стента, обычно используемого для коронарных артерий у взрослых", - говорится в сообщении.

В Таджикистане прооперировать ребенка не смогли, родители девочки обратились к врачам в Иркутске, откуда ее срочно направили в НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина, который является одним из крупнейших в РФ кардиоцентров. У девочки диагностирован так называемый синий порок сердца - только две камеры сердца вместо четырех, кроме того, из-за строения сосудов и артерий кровь не попадает напрямую в легочную артерию. Комплекс аномалий приводит к острой нехватке кислорода в крови, дыхательной и сердечной недостаточности и без своевременного хирургического вмешательства - к летальному исходу. Работу легких осложняла коронавирусная инфекция. Единственным источником легочного кровотока оставался сосуд диаметром 1 мм.

После излечения от ковида девочка вернулась в кардиоцентр, в начале нового года ей проведут операцию по коррекции порока сердца.

НМИЦ им. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и с нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре предоставляют хирургическое лечение 300 иностранным пациентам.