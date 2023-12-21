В Хабаровском крае намерены урегулировать вопрос с подкормкой бездомных животных

В регионе также планируют заняться проблемой содержания в приютах агрессивных животных

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края планируют урегулировать ситуацию с подкормкой безнадзорных животных. Об этом сообщил ТАСС председатель постоянного комитета думы региона по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бруско.

"В планах урегулирование вопроса с прикормом, когда кормовую базу создают, кормят на улицах [безнадзорных животных]. Это то, что создает опасность для граждан, в первую очередь детей. <...> Когда создается кормовая база, для собак это условно дом, и любое действие может спровоцировать агрессию. С этим надо бороться", - сказал Бруско, уточнив, что над этим вопросом будут работать в 2024 году.

Также планируется рассмотреть вопросы содержания в приютах агрессивных животных. Летом федеральный законодатель внес изменения в ст. 7, закона 498 (об ответственном обращении с животными), за счет которых регионы получили дополнительные полномочия касательно безнадзорных животных. Бруско отметил, что пока в крае мониторят практику реализации закона в других регионах - применение эвтаназии, правила содержания в приютах и другое.

Как сообщила журналистам председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, особенно остро проблема с безнадзорными животными стоит в небольших поселениях. "Отсутствие механизмов регулирования численности агрессивных особей, отсутствие предпринимательских кондиций в малонаселенных поселениях заниматься приютами для животных - все это делает невозможным разрешение проблемы силами муниципальных образований", - сказала Зикунова.

Принятые меры

Накануне депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий требования к содержанию домашних животных.

Законопроектом, в частности, запрещается выгул животных лицами в состоянии опьянения. Потенциально опасных нельзя будет выгуливать детям младше 14 лет. Помимо этого, станет обязательным использование поводка длиной 1 м и намордника для собак в местах массового пребывания людей с численностью более 50 человек. Маленьких собак для их безопасности необходимо будет размещать в специальных переносках либо переносных сумках. "Требования направлены на то, чтобы обезопасить людей на улице", - сказал Бруско.

Также запрещается самовыгул домашних собак за исключением личных земельных участков.

На владельцев животных возложат обязанность убирать за своими питомцами, предотвращать их агрессивное поведение. За нарушения будут вноситься предупреждения, назначаться административные штрафы либо штрафы в повышенном размере в случае укуса или повторного нарушения. Закон вступит в силу в начале будущего года.

Более 70% покусов людей в регионе приходится именно на домашних животных, а не на безнадзорных. Контроль за выполнением требований закона будет осуществляться краевой ветеринарной службой и органами местного самоуправления.