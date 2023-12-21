Более половины опрошенных россиян провожают 2023 год с хорошим настроением и оптимизмом

По данным ВЦИОМ, это самый высокий показатель за время наблюдений с 2006 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Каждый второй россиянин провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма, это самый высокий показатель за время наблюдений с 2006 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции.

"Декабрьский опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй россиянин провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма (53%, плюс 15 п.п за год), и это самый высокий показатель за все время наблюдений с 2006 года", - говорится в результатах исследования.

При этом каждый третий признался, что не испытывает подъема накануне Нового года, но и негативных эмоций тоже нет (34%), это минимальное значение с 2006 года. Плохое настроение и пессимистичные ожидания накануне 2024 года есть у 11% россиян.

Индекс общей оценки россиян прошедшего года и надежд на будущий обновил рекорд и составил 66 пунктов, показав прирост за год на 10 пунктов.

Для большей части россиян, их семей уходящий год оказался удачным или в целом хорошим (57%), это один из самых высоких показателей за время измерений. По данным ВЦИОМ, самым трудным для наших сограждан был 2020 год, хорошим год тогда назвали 33%. После этого каждый год становился лучше: 2021 год хорошим назвали 45%, а 2022 - 52%. Четверо из десяти признались, что 2023 год стал трудным для них (41%), процент выше среди молодежи до 25 лет (52%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 декабря и 16 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.