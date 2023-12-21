Почти каждый второй опрошенный россиянин считает Первый канал главным телеканалом года

По данным ВЦИОМ, среди лидеров также "Россия-1"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главным телеканалом 2023 года, по мнению 46% россиян, стал Первый канал. Среди лидеров также "Россия-1", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции.

По данным исследования, 46% россиян считают Первый канал главным вещателем 2023 года. Лидирующую позицию телеканал сохраняет уже второй год - в 2022 году такого мнения придерживались 50% опрошенных.

Канал "Россия-1" на втором месте - его отметили 23%. Еще 6% считают главным каналом "Россию-24", 3% - НТВ, 2% - РЕН ТВ.

"Главными телепрограммами года для наших сограждан стали информационно-аналитические телепередачи. Лучшие программы по версии россиян - это "60 минут" (10%), а также "Вечер с Владимиром Соловьевым" и новостные программы в целом (по 6%)", - говорится в результатах исследования.

Среди лучших программ, по мнению опрошенных, также "Вести" на канале "Россия-1", "Место встречи" (НТВ), "Время покажет" (Первый канал), "Мужское и женское" (Первый канал), "Малахов" ("Россия-1"), "Поле чудес" (Первый канал), "Большая игра" (Первый канал), "Время" (Первый канал) и "Песни от всей души" ("Россия-1").

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 декабря и 16 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.