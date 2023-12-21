В Новосибирске перенесли ввод больничного корпуса, строящегося почти 30 лет

Завершение объекта запланировано на начало 2024 года

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Открытие хирургического корпуса больницы №34 в Новосибирске, строительство которого было законсервировано почти 30 лет, планируется в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала "Вести Новосибирск".

"Хирургический комплекс больницы №34 в Новосибирске - это реанимация хронического долгостроя. Он стоял заброшенный больше 20 лет. Мы очередной долгострой довели до конца. Объект будет завершен в начале следующего года", - сказал губернатор.

Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса размещается между существующими терапевтическим и главным корпусами больницы, которая обслуживает около 500 тыс. жителей города. Корпус рассчитан на 120 коек. В здании по проекту будут обустроены отделения функциональной диагностики, рентгено-диагностическое и эндоскопическое отделения, отделение диализа, интенсивной терапии, операционные, клинико-диагностическая лаборатория. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой. Введение нового корпуса позволит разгрузить существующие, перевести в него отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Первый этаж будет задействован под приемный покой хирургического и терапевтического профилей.

Возводить здание начали еще в 1990-е годы, но стройка была приостановлена, а сам корпус законсервирован. Работы были возобновлены только в 2020 году. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что объект будет сдан в 2023 году.