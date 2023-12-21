На Кубани объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили до конца недели на Кубани в связи с неблагоприятным комплексом метеорологических явлений. Об этом сообщается в Telegram-канале единой диспетчерской службы региона.

"В Краснодарском крае с 22 по 24 декабря ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.