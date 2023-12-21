"Артек" создаст книгу о своей истории в честь 100-летия детского центра

В региональный план празднования также входят организация фотовыставки "Я горжусь "Артеком" и научно-педагогической конференции "Философия "Артека" в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Международный детский центр (МДЦ) "Артек" создаст книгу о своей истории, которую предполагается издать в честь 100-летия центра в 2025 году. Разработка макета книги и ее издание вошли в утвержденный на региональном уровне план празднования юбилея, сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"Согласно распоряжению главы Республики Крым Сергея Аксенова создан организационный комитет и разработан план, который позволит провести торжественные мероприятия в юбилейный год на уровне Республики Крым. В республиканский план мероприятий включены разработка макета книги, посвященной истории Международного детского центра "Артек", и подача заявления на ее издание в издательский совет", - рассказали в пресс-службе.

Также в региональный план празднования входят организация фотовыставки "Я горжусь "Артеком" и научно-педагогической конференции "Философия "Артека" в школах, тематические беседы и открытые уроки в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания республики.

О планах до конца года утвердить региональную программу празднования 100-летия детского центра в августе рассказал его директор Константин Федоренко.

"В "Артеке" уже стартовали мероприятия к юбилейному году: дан старт конкурсу и акциям, направленным на формирование позитивного общественного мнения об артековском сообществе и поддержку творчески мыслящих специалистов из разных сфер деятельности. Участниками смогут стать дети и взрослые из всех уголков мира. Кроме этого, все ключевые дела в детских лагерях направлены на реализацию проекта "100 лет дорогою детства". Ведется большая работа по улучшению инфраструктурных объектов и разработке образовательных программ, которые будут апробированы уже в наступающем году", - добавили в центре.

О международном детском центре

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура.

Указ о подготовке к празднованию 100-летия "Артека" президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре 2022 года. В мае 2023 года была утверждена федеральная программа празднования юбилея МДЦ, куда вошли, в частности, тематические фотовыставки в Совете Федерации и Госдуме, выпуск памятной монеты и почтовых марок, проведение международного детского фестиваля и создание документального фильма об "Артеке".