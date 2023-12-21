Ставрополье вдвое перевыполнило показатель по сортировке мусора

В настоящее время 95,4% всех собираемых в регионе отходов проходят сортировку

СТАВРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Доля сортировки отходов превысила 95% на Ставрополье. Регион в два раза перевыполнил показатель национального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

"В настоящее время 95,4% всех собираемых на Ставрополье отходов проходят сортировку. Это уже более чем вдвое превышает целевой показатель регионального проекта <…> в рамках нацпроекта "Экология". Разрабатываем новые меры для повышения эффективности системы обращения с отходами в крае", - цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства края Александра Рябикина.

В городе Светлограде на Ставрополье открыли новый мусоросортировочный комплекс. Он рассчитан на ежегодную сортировку 149 тыс. тонн отходов. После ручной и автоматической обработки в комплексе будут извлекать полезные фракции, пригодные для переработки.

По данным министерства, в Ставропольском крае работают 11 мусоросортировочных линий. Общая их мощность составляет около 2 млн тонн отходов в год. В крае ежегодно образуется порядка 600 тыс. тонн отходов.