Рособрнадзор сообщил об успешном написании выпускниками итогового сочинения

По данным ведомства, зачет получили свыше 98% школьников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 98% участников итогового сочинения (изложения) написали его успешно и получили зачет, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Итоговое сочинение (изложение) в основной срок 6 декабря 2023 года успешно написали и получили зачет более 98% участников. В этот день итоговое сочинение написали более 602 тыс. выпускников", - говорится в сообщении.

Участникам сочинения было предложено на выбор шесть тем - по две из каждого раздела закрытого банка тем итогового сочинения. Отмечается, что чаще всего участники сочинения обращались к темам раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", их выбрали более 64% выпускников. Самыми популярными темами этого раздела в этом году стали: "Что мешает человеку быть счастливым?", "Согласны ли Вы с тем, что иногда надо смириться со своей судьбой?", "Какое качество Вы больше всего цените в других?".

Более 28% участников написали сочинение по темам раздела "Семья, общество, Отечество в жизни человека", самая популярная тема этого раздела - "Какими качествами обладают люди, способные изменить мир к лучшему?". Около 7,5% выпускников выбрали темы раздела "Природа и культура в жизни человека", здесь наибольшей популярностью пользовалась тема "Может ли общение с природой изменить человека?"

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов одним из условий допуска к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Кроме того, по решению вуза итоговое сочинение может быть оценено вузом и учитываться в качестве индивидуального достижения поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета. Участники, получившие за сочинение незачет, не явившиеся на него или не завершившие его написание по уважительным причинам, а также участники, удаленные с итогового сочинения за нарушение порядка его проведения, смогут написать сочинение в дополнительные сроки - 7 февраля или 10 апреля 2024 года.