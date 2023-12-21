КС считает неприемлемыми срочные договоры для руководителей структурных частей компаний

Из постановления КС следует, что договоры с главами подразделений могут заключаться только на постоянной основе, уже действующие срочные договоры такого рода по стране теперь считаются бессрочными, законодателям надлежит внести соответствующие изменения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу экс-сотрудницы Центрального музея современной истории России, вынес постановление, запрещающее заключать срочные контракты с руководителями структурных подразделений организаций. Договоры с главами подразделений могут заключаться только на постоянной основе, уже действующие срочные договоры такого рода по стране теперь считаются бессрочными, законодателям надлежит внести соответствующие изменения, следует из постановления КС РФ.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и основанных на них правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, - принять меры, направленные на устранение неопределенности нормативного содержания абзаца восьмого части второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, и внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения", - говорится в тексте постановления.

Жалоба сотрудницы музея

Поводом для проверки конституционности ч. 2 ст. 59 ТК РФ, допускающей срочные трудовые договоры для руководителей организаций, стала жалоба москвички Елены Сельковой. В июне 2021 года она устроилась начальницей службы развития в Государственный центральный музей современной истории России, заключив срочный трудовой договор. Уже через три месяца Селькова была уволена из-за истечения срока договора.

Экс-сотрудница сочла свое увольнение незаконным, так как срочный трудовой договор вместо бессрочного был заключен в отсутствии для того оснований, и обратилась с иском в суд, требуя восстановления на работе и заключения нового контракта без ограничений по срокам. Суд первой инстанции отказал Сельковой в удовлетворении ее требований, ссылаясь на то, что договор был подписан ей по собственной воле, по закону ее должность можно отнести к категории "руководитель", а отсутствие оснований для срочного контракта в тексте договора - не повод для его пересмотра.

Апелляционная инстанция встала на сторону Сельковой, но кассационный суд отменил это решение и вернул дело к первоначальному судебному вердикту. Экс-сотрудница музея решила обратиться с жалобой в КС РФ, так как судебная практика даже в ее деле приводит к различным трактовкам слова "руководитель" по ТК РФ, включая в него и глав структурных подразделений.

Решение КС РФ

КС РФ в своем решении напомнил, что постоянная работа - это основа достойной жизни человека, поэтому заключение срочных договоров в законодательстве ограничено рядом оснований. Одна из категорий, с которой можно заключать срочные договоры, - руководители организаций. Проблема с этой категорией в том, что в судебной практике нет единого понимания термина "руководитель".

Это приводит к тому, что "руководителями" считают и начальников структурных подразделений, и другой персонал с руководящими функциями. Это приводит к тому, что главы структурных подразделений даже одной и той же организации могут ставиться в неравное положение и работать по срочному контракту вместо бессрочного. С этой точки зрения ч. 2 ст. 59 ТК РФ не соответствует конституции.

КС РФ постановил, что федеральному законодателю надлежит более четко определить границы категории "руководитель" и возможности для заключения срочных/ бессрочных трудовых договоров для нее. До принятия поправок срочных трудовых договоров с руководителями структурных подразделений организаций не допускается, и действующие трудовые договоры с ними необходимо рассматривать заключенными на неопределенный срок. Дело самой Сельковой подлежит пересмотру исходя из позиций КС РФ.