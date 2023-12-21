Хуснуллин сообщил, что трасса из Ростова-на-Дону в Крым будет включать обход Мариуполя

Расширять дорогу до четырех полос планируют начать уже в 2024 году

МОСКВА 21 декабря. /ТАСС/. Автомобильная дорога между Ростовской областью и Крымом, проходящая по новым российским регионам, будет включать транспортный обход Мариуполя в ДНР. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"В дальнейшей перспективе у нас есть еще [планы] сделать обходы городов, чтобы транзитный транспорт не шел через города. Сегодня транзитный транспорт идет через Мариуполь, через центр Мариуполя, в планах есть все-таки транзит из Мариуполя вывести", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, на 2024 год запланировано начало расширения дороги из Ростова-на-Дону в Крым до четырех полос. "У нас задача - сделать полноценное транспортное кольцо вокруг Азовского моря. У нас порядка 360 км проходит по новым территориям, это дополнительный маршрут на Крым. Там мы идем путем приведения существующей дороги в порядок, где можно, мы расширяем до четырех полос", - отметил вице-премьер.

Ранее на этой неделе Хуснуллин сообщил, что госкомпания "Автодор" в 2023 году отремонтировала около 200 км автомобильной дороги между Ростовской областью и Крымом, проходящей по новым российским регионам. Всего с 2022 года на этом маршруте привели в порядок 360 км трассы.