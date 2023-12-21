В Индии заявили о намерении построить мечеть, которая будет "красивее Тадж-Махала"

Она станет крупнейшей в стране с самой большой в мире копией Корана размером 6,4 на 11 м., утверждает глава комитета по строительству мечети Хаджи Арфат Шейх

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Новая мечеть в индийском штате Уттар-Прадеш, которая будет построена вместо снесенной исторической мечети Бабура (Бабри Масджид), станет красивее всемирно известного мавзолея Тадж-Махал. Об этом заявил глава комитета по строительству мечети Хаджи Арфат Шейх.

Новая мечеть станет крупнейшей в Индии, кроме того, планируется, что в ней будет храниться, как утверждается, самая большая в мире копия Корана размером 6,4 на 11 м. Сама мечеть получила название "Мухаммед ибн Абдуллах Масджид" в честь пророка Мухаммеда.

"Мы уверены, что эта мечеть будет более красивой, чем Тадж-Махал. Это будет центр для молитв и лечения, так как в нем люди смогут не только читать намаз, но в нем также будет построена больница для лечения больных раком на 500 мест", - цитирует Шейха издание India Today.

По его словам, церемония закладки первого камня в строительство мечети планируется в следующем году. Строительные работы займут 5-6 лет. В церемонии закладки фундамента, как ожидается, примет участие имам мечети аль-Харам в Мекке Абдуррахман ас-Судейс. Он же прочитает первую молитву после открытия мечети.

Строительство мечети является результатом многолетнего противостояния индусской и мусульманской общин вокруг участка земли, где стояла историческая мечеть Бабура, разрушенная в 1992 году в ходе межрелигиозных столкновений. Верховный суд Индии 9 ноября 2019 года постановил построить на месте мечети храм бога-героя Рамы и потребовал взамен выделить мусульманам землю для строительства мечети "на видном месте" в этом округе. Новая мечеть будет построена в 22 км от места, где стояла мечеть Бабура и где достраивается новый храм Рамы.