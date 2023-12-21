В Томской области начали выслеживать браконьеров с помощью дронов

Рейдовые мероприятия уже провели в Шегарском, Кривошеинском и Томском районах

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Госинспекторы начали проводить рейды по выслеживанию браконьеров в Томской области с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщили в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства.

"Государственные охотничьи инспекторы находят браконьеров не только по следам на снегу. Поймать нарушителя позволяют современные технологии. Работу за инспектора выполняет квадрокоптер. Он с высоты более 100 м сканирует лесной массив длиной 2 км за каких-то 10 минут", - говорится в сообщении.

Рейдовые мероприятия в паре с дронами уже провели в Шегарском, Кривошеинском и Томском районах. Картинка с дрона моментально поступает на пульт, который находится в руках инспектора. Затем навстречу охотнику выдвигается другой инспектор уже на снегоходе.

По данным департамента, всего с начала года выявили более 170 нарушений охотничьего законодательства, в том числе 11 нарушений, предусматривающих уголовную ответственность. На виновных лиц наложили более 60 тыс. рублей административных штрафов, изъяли более 35 единиц орудий незаконной охоты. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составил 5 млн рублей. По решению суда девять человек лишили права на охоту.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что регион должен стать базовым в развитии беспилотных авиационных систем. Для этого в области уже есть все предпосылки - действует опытный полигон, местные компании производят аппаратуру, а вузы обучают специалистов.