Матвиенко в рамках "Елки желаний" поможет девочке побывать за кулисами цирка

Спикер Совета Федерации также подарит другому ребенку фортепиано

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты двух детей, подарив фортепиано и возможность побывать за кулисами цирка.

Председатель верхней палаты сняла с "Елки желаний", установленной в здании Совфеда, два шарика с пожеланиями детей. В частности, восьмилетняя Анастасия из Санкт-Петербурга написала, что мечтает побывать за кулисами цирка. "Анастасия из Санкт-Петербурга, ей восемь лет, она мечтает увидеть закулисье цирка. Обязательно, Анастасия, это организуем", - сказала Матвиенко.

Мальчик Макар из Санкт-Петербурга написал, что хочет фортепиано. "Обязательно получит от Деда Мороза фортепиано", - сказала Матвиенко.

В акции также приняли участие вице-спикеры палаты. Среди подарков, которые попросили дети, - коньки, электропианино, гитара, сап-борд, велосипед и беговая дорожка.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.