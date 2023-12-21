Отель в Ростове-на-Дону объяснил отказ заселить участника СВО отсутствием у него паспорта

В администрации гостиницы уточнили, что второй гость имел при себе паспорт, и мог быть заселен, но отказался жить без сослуживца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники конгресс-отеля "Амакс" в Ростове-на-Дону отказались заселить военного из-за того, что у него не было паспорта, заявили ТАСС в администрации гостиницы.

"Заселение гостей осуществляется по правилам, которые регламентируются не отелем, а постановлением правительства России. Заселение в отель совершеннолетних граждан РФ возможно при предъявлении паспорта. Каких-либо исключений для военнослужащих в данном постановлении не предусмотрено, военный билет не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. На видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить", - сообщили в отеле.

В администрации отеля уточнили, что второй гость имел при себе паспорт, и мог быть заселен, но он отказался жить без сослуживца. В отеле также опровергли информацию о том, что в заселении отказали, потому что гость военный.

"Для отелей и должностных лиц (тех самых администраторов), нарушивших данное постановление, предусмотрены штрафы до 750 тыс. рублей", - добавили в "Амаксе".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что отель в Ростовской области отказался заселять российских военных, которые возвращались в зону спецоперации на Украине.

Еще один случай отказа в заселении военных произошел ранее в Миллеровском районе Ростовской области. Глава районной администрации Олег Коваленко сообщал, что отель отказал участникам СВО в заселении из-за отсутствия подтверждения брони, подходящей комнаты для размещения троих мужчин не оказалось.