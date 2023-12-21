На трассе в Алтайском крае из-за метели ограничили движение грузовиков и автобусов

Для обеспечения проезда задействовали 12 единиц техники

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Ограничение для проезда большегрузов и пассажирских автобусов ввели на участке трассы А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан из-за метели, сообщили в ФКУ Упрдор "Алтай".

"Ограничения действуют для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов на автодороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 - км 87) с 20:30 (16:30 мск) 21 декабря. Причиной стали сложные метеорологические условия: снегопад, метель, усиление ветра до 13-18 м/с с порывами до 18-20 м/с. Видимость ограничена", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда работают 12 единиц техники. Всего на федеральных дорогах региона работает 87 единиц техники. Наиболее сложная обстановка, по данным ведомства, складывается около Барнаула.