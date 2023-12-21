В новогоднюю ночь в Москве ожидается до 9 градусов мороза

По прогнозам синоптиков, также в городе выпадет снег

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Легкий снег и до минус 9 градусов ожидается в столице в новогоднюю ночь, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними, склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме, - под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4 - минус 9 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.

Морозная погода вернется в город уже на следующей неделе: в первые два дня днем будет 1-3 градуса мороза, выпадет снег.