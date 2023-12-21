Эксперт назвал профилактику абортов эффективным методом борьбы с ними

Профессор Олег Баев отметил, что необходимо информировать граждан о негативных последствиях этой процедуры

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Эффективным способом борьбы с абортами является не их запрет, а принятие мер, направленных на профилактику этой процедуры. Такое мнение ТАСС высказал заведующий первым родильным отделением №1 НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика Кулакова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Олег Баев.

"История запрета абортов в СССР свидетельствует об увеличении числа нелегальных прерываний беременности и, как следствие, числа осложнений и материнской смертности. Эффективным методом борьбы с абортами является не введение запрета или ограничений к их проведению, а повышение информированности граждан о негативных последствиях абортов и принятие мер, направленных на их профилактику", - сказал он.

Баев напомнил, что в России в последние годы приняли меры для снижения числа абортов. Это "неделя тишины", консультация женщин в ситуации репродуктивного выбора, мотивационное анкетирование. Также он отметил некоторые меры поддержки семей с детьми - пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, материнский капитал, выплата на погашение части долга по ипотеке при рождении третьего или одного из последующих детей.

"Благодаря в том числе этим мерам, число абортов в России снижается из года в год и в абсолютном, и в относительном выражении. Важным показателем является рост доли женщин, отказавшихся от прерывания беременности, от числа тех, кто прошел доабортное консультирование. В 2022 году, по данным официальной статистики, число женщин, отказавшихся от прерывания беременности, составило 47,5 тыс. человек. Таким образом, эту работу следует продолжать и усилить контроль за соблюдением этих мер в том числе частными клиниками для уменьшения частоты абортов и повышения рождаемости", - добавил Баев.