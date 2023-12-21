Экс-адвокат Трампа заявил о банкротстве после того, как его обязали выплатить $148 млн

Согласно опубликованным в базе суда документам, Руди Джулиани утверждает, что у него накопились задолженности на сумму до $500 млн, в то время как его активы не превышают $10 млн

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Экс-адвокат и соратник бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани подал в федеральный суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорка заявление о банкротстве.

Согласно опубликованным в базе суда 21 декабря документам, бывший адвокат Трампа утверждает, что у него накопились задолженности на сумму до $500 млн, в то время как его активы не превышают $10 млн.

Джулиани сделал это менее, чем через неделю после того, как суд в Вашингтоне 15 декабря обязал его выплатить более $148 млн двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия, которых он обвинил в манипуляциях с бюллетенями на выборах 2020 года. Согласно вердикту, Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома Руби Фримен и ее дочери Шэй Мосс по $16 млн за клевету, а также по $20 млн за эмоциональный ущерб. Присяжные также постановили, что соратник Трампа должен выплатить штраф в размере $75 млн, который должен будет "удержать его от подобных клеветнических нападок в будущем". Как заявил в начале заседания суда Джулини, из-за тяжелого финансового положения обязательство выплатить многомиллионную компенсацию будет для него "гражданским эквивалентом смертной казни".