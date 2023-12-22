МЧС РФ сообщило об отправке в Египет очередной партии помощи для населения Газы

В составе груза - продукты питания, лекарства и одежда

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МЧС России доставит 20 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, спецборт уже вылетел в Эль-Ариш.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В составе груза - продукты питания, лекарства, одежда и другие предметы первой необходимости.