Собянин сообщил, что Москва стала вдвое ярче за последние 10 лет

По словам мэра столицы, в 2023 году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тыс. объектов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва стала в два раза ярче за последнее десятилетие, в 2023 году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тыс. объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegam-канале.

"За последние десять лет Москва стала вдвое ярче. Только в этом году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью свыше 1,3 тыс. объектов. Среди них - павильон "Атом" на ВДНХ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Южный речной вокзал, станция БКЛ "Сокольники", спорткомплекс "Ника", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что энергетики помогают и в улучшении экологии столицы. "Москва - лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, город №1 по количеству электробусов", - заключил он.

Мэр Москвы также поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником и отметил их вклад в комфорт и безопасность Москвы.