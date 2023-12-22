В Новосибирской области очередь сирот на предоставление жилья снизилась на 10%

Недвижимость получили 365 человек, сообщила замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Очередь из детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем в Новосибирской области, уменьшилась на 10% за год за счет увеличения финансирования на эти цели. Недвижимость получили 365 человек, сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

"У нас нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями порядка 3,5 тыс. человек, и надо сказать, что за 2023 год список у нас уменьшился на 365 человек. Это, прежде всего, потому что правительство Новосибирской области увеличивает финансирование на приобретение жилых помещений для ребят данной категории. Вот, например, в 2018 году для ребят данной категории на эти цели было предусмотрено 430 млн рублей, в текущем году было выделено 4,3 млрд рублей", - сказала она.

Потапова добавила, что в области также действует мера поддержки в виде жилищного сертификата. По ее словам, эта мера оказалась очень востребованной, поскольку позволяет сиротам, достигшим возраста 23 лет, не дожидаться своей очереди, а самостоятельно выбрать квартиру и приобрести ее в собственность. Причем при покупке жилья возможно использование дополнительных личных сбережений, кредитных средств или материнского капитала.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру труда и социального развития области о недопустимости нарушения закона в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Сообщалось, что муниципалитеты региона не в полном объеме осваивают субвенции на приобретение жилья для этой категории граждан.