В регионах Северного Кавказа ожидается метель

Порывы ветра могут достигать 33 м/с

ТАСС, 22 декабря. Метель и дожди прогнозируются в регионах Северного Кавказа до 24 декабря по данным Гидрометцентра России.

"23-24 декабря в Ставропольском крае осадки в виде дождя, мокрого снега и снега (24 декабря сильные), метель, ветер 18-23 м/с. В Карачаево-Черкесии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (в горах снег), метель, ветер 18-23 м/ с", - говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега (24 декабря сильные), ветер 24-29 м/ с. В Северной Осетии прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Ингушетии, Чеченской Республике в эти дни возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега (24 декабря сильные), в высокогорье ветер 30-33 м/с. В Дагестане осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер до 25 м/с.