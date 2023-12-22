В Кирове открыли стелу "Город трудовой доблести"

На ней размещены изображения городских тружеников тыла

ТАСС, 22 декабря. Стелу в честь присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" торжественно открыли в сквере Трудовой Славы в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Наш город, регион во все времена был славен своим духом, духом несгибаемой Победы. Сегодня, во время проведения специальной военной операции, современное поколение кировчан продолжает славные традиции. Тысячи наших парней сейчас защищают нашу Родину, десятки тысяч работают на предприятиях, приближая Победу. Сегодня наши предприятия делают все для того, чтобы не посрамить память прошлых поколений и подтвердить статус, который присвоил президент - статус Города трудовой доблести", - приводит пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.

Высота стелы составляет более 20 м. На стеле и за ней размещены изображения кировских тружеников тыла. Как ранее сообщал начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов, на сегодняшний день более, чем в половине городов трудовой доблести подобного рода стелы уже установлены, однако, в городах различается "наполнение" этих мемориалов.

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Кирову указом президента России Владимира Путина в 2021 году.