Путин отметил многогранную деятельность музея Сызрани в развитии краеведения в РФ

Президент отметил, что в музее проводятся серьезную исследовательскую, методическую работу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, приуроченного к 100-летию создания краеведческого музея Сызрани. Глава государства отметил, что деятельность музея служит развитию краеведения в России.

"Поздравляю вас со 100-летием Краеведческого музея городского округа Сызрань. Созданный кропотливым, подвижническим трудом талантливых, увлеченных людей, ваш музей рассказывает об уникальном историческом, культурном, духовном наследии народов, издавна населяющих Поволжье, их самобытных обычаях и укладе жизни. <...> И конечно, ваша многогранная деятельность служит развитию отечественного краеведения и музейного дела", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в богатых коллекциях музея бережно хранятся произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ценные археологические и этнографические находки, книги и архивные документы, собранные многими поколениями сотрудников. "Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает созидательные традиции своих предшественников, и сегодня музей по праву считается крупным центром просвещения и излюбленным местом досуга для жителей и гостей Сызрани", - добавил он.

Президент также отметил, что в краеведческом музее Сызрани проводится серьезная исследовательская, методическая работа, организуются экскурсии, читательские конференции, реализуются творческие, информационные проекты, посвященные знаменательным событиям и выдающимся уроженцам Самарской области.