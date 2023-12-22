В ГД внесли проект о сроках привлечения к ответственности за посты в соцсетях

Согласно законопроекту, статью об административных правонарушениях предлагается дополнить новой частью, по которой срок давности привлечения к ответственности исчисляется со дня совершения правонарушения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект, устанавливающий сроки давности привлечения к ответственности за административные правонарушения, выражающиеся в распространении противоправной информации в интернете. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас ч. 1.1 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (давность привлечения к административной ответственности) установлено, что срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения. При этом в ч. 2 этой же статьи говорится, что при длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Согласно законопроекту, статью предлагается дополнить новой частью, по которой срок давности привлечения к административной ответственности по правонарушениям, выраженным в распространении сообщений или иной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, исчисляется со дня совершения административного правонарушения. Предполагается, что эта норма не будет касаться случаев распространения материалов, направленных на пропаганду наркотиков, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

"В результате принятия законопроекта срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 дней по аналогии с большинством административных нарушений, совершенных не в интернете. То есть гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности", - говорится в пояснительной записке.

Сам Даванков пояснил, что законопроект был доработан после отрицательного отзыва кабмина, который ранее указал, что публикации деструктивного характера не должны иметь сроков давности. "Мы согласны, что это справедливо для пропаганды наркотиков и педофилии, публичных призывов к терроризму. Поэтому исключили эти статьи из законопроекта. <…> Не должно быть явного абсурда, когда студентов штрафуют за мемы, опубликованные еще в школе. Или когда эксперты находят нарушение закона в дурацких картинках и анекдотах", - добавил парламентарий, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Вице-спикер Госдумы считает, что "полицейским не придется целыми днями изучать соцсети в ущерб реальной работе".