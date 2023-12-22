Худрук "Шалома" назвал "визитной карточкой" театра созданные Левенбуком спектакли

Его спектакли принимали зрители многих городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, рассказал Олег Липовецкий

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Александр Левенбук на посту художественного руководителя Московского еврейского театра "Шалом" создал спектакли, которые долгое время были "визитной карточкой" коллектива и основой его репертуара, сказал нынешний худрук Олег Липовецкий, которого процитировали в пресс-службе театра.

Левенбук умер сегодня ночью в возрасте 90 лет.

"В 1988 году Александр Семенович Левенбук стал художественным руководителем Московского еврейского театра "Шалом" и возглавлял его более тридцати лет. Как режиссер он поставил спектакли, на долгие годы ставшие "визитной карточкой" театра и основой его репертуара: "Национальность? Да!", "Поезд за счастьем" и другие. Эти спектакли принимали зрители многих городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Мы провожаем Александра Семеновича, вспоминая его вклад в развитие культуры и аплодируя ему как прекрасному артисту", - сказал Липовецкий и выразил соболезнования в связи с утратой от имени всего коллектива.

Александр Левенбук - актер, режиссер, писатель и радиоведущий. Родился 20 июля 1933 года в Москве. Как отметили в театре, после окончания медицинского института, Левенбук увлекся сценическим искусством и стал артистом Мосэстрады. Артист был ведущим популярной детской образовательной передачи "Радионяня". В 1980-е годы стал работать на эстраде в качестве режиссера в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Среди его постановок - "Доброе слово и кошке приятно", "Нет ли лишнего билетика?".

"Эстрадный дуэт Александра Лившица и Александра Левенбука обожала вся страна. За годы творческой деятельности Александр Семенович сотрудничал со многими известнейшими артистами", - вспоминают коллеги.

Левенбук был художественным руководителем Московского еврейского театра "Шалом" с 1988 по 2021 год. В театре он ставил спектакли и выходил на сцену как актер, в частности, был занят в постановках "Заколдованный театр", "Янкель, Таке и Кадыр", "Новеллы Севелы".