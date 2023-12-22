Фонд "Защитники Отечества" отработал более 500 тыс. обращений

По словам председателя фонда Анна Цивилева, там в настоящее время работают 281 ветеран и 165 матерей и вдов погибших бойцов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" принял от ветеранов и их семей более 500 тыс. обращений. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день мы отработали 505 тыс. обращений, вот такое количество обращений к нам поступает. Если говорить о распределении, что это за обращения, они в большей степени касаются юридической поддержки. Есть вопросы, связанные с социальными выплатами, обеспечением ТСР [технические средства реабилитации], обучением, переобучением и трудоустройством", - сказала она.

По ее словам, в фонде сейчас работают 281 ветеран и 165 матерей и вдов погибших бойцов. Кроме того, с фондом сотрудничают около 900 некоммерческих организаций.

"По поводу помещений и доступной среды - у нас как у фонда есть сейчас полномочия и возможности для того, чтобы мы переоборудовали помещение, если требуется, для человека, который получил инвалидизацию. Мы это будем делать, у нас есть специальная комиссия и есть для этого финансовые средства. Этот вопрос будет находиться в зоне ответственности фонда", - отметила Цивилева.