Белорусские сенаторы одобрили изменение Воздушного кодекса

Он предполагает обязательную государственную регистрацию гражданских беспилотных летательных аппаратов

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил проект закона об изменении Воздушного кодекса, предполагающий обязательную государственную регистрацию гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее в пятницу был принят во втором чтении депутатами Палаты представителей и теперь поступит на подпись президенту страны, определяет, что гражданские БПЛА подлежат учету в государственной базе данных, эксплуатация незарегистрированных дронов запрещается.

Проект закона дополняет и корректирует положения Воздушного кодекса Белоруссии. В частности, вводятся уточненное определение беспилотного летательного аппарата и термины "внешний пилот", "гражданский беспилотный летательный аппарат" и "гражданское беспилотное воздушное судно". При этом в новой редакции указывается, что экипаж гражданского беспилотного воздушного судна может состоять из одного либо нескольких внешних пилотов, а командиром гражданского беспилотного воздушного судна должно быть лицо, обладающее соответствующей подготовкой и опытом, а также имеющее свидетельство внешнего пилота.

Предполагается введение запрета на использование экспериментальной авиации для выполнения воздушных перевозок, корректируются вопросы сертификации в области гражданской авиации. В целях обеспечения конкурентоспособности национальных авиаперевозчиков в формировании тарифной политики проект закона содержит положения, дающие право авиаперевозчику формировать тариф, не предусматривающий бесплатный провоз багажа.

Законопроектом в Воздушный кодекс вводится новая статья, согласно которой перевозчик вправе отказать в заключении договора пассажиру, внесенному перевозчиком в реестр лиц, перевозка которых ограничена. Решение о внесении пассажира в такой реестр принимается после вступления в законную силу приговора или административного постановления за нарушения правил поведения на воздушном судне, безопасности на транспорте, совершении хулиганства, преступлений против жизни и здоровья, а также угона или захвата воздушного судна, либо заведомо ложного сообщения об опасности. Создание и порядок ведения реестра будут определяться перевозчиком.