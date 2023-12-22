Более 14 тыс. подарков собрали на Северном Кавказе для детей из новых регионов России

В частности, Кабардино-Балкария подготовила подарки для детей из Херсонской области

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 14 тыс. новогодних подарков собрали в регионах Северного Кавказа для детей из новых регионов России. Детям отправили сладости, игрушки и новогодние ели, рассказали ТАСС в администрациях регионов.

"В предновогодние дни Ставропольский край организовал праздничные мероприятия в школах и детских садах Антрацитовского округа. Почти 9 тыс. ребят получили сладкие подарки. Прошли новогодние утренники, в которых приняли участие ставропольские артисты и аниматоры", - сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

Кабардино-Балкария подготовила подарки для детей из Херсонской области. В город Скадовск доставили 4,5 тыс. новогодних подарков. Как пояснили в правительстве региона, помимо подарков, для образовательных учреждений города доставили 20 новогодних елей с украшениями - гирляндами, мишурой и праздничными шарами.

В Ингушетии для детей и подростков Запорожской области собрали 680 наборов сладких подарков и игрушек. С гуманитарным грузом отправили и пятиметровую новогоднюю ель, которую планируют установить на центральной площади города Молочанска. Средства для подготовки подарков выделили из Национального фонда развития региона по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова.

В период предновогодних дней и каникул на Северном Кавказе также готовятся принимать детей из новых регионов. В Карачаево-Черкесии уже приняли 45 детей из города Старобельска Луганской Народной Республики. Как сообщил в Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов, гостей региона разместили в детском лагере поселка Домбай. Для школьников подготовили праздничную программу, подарки и сувениры. На Ставрополье во время новогодних праздников примут более 230 детей из Антрацитовского округа.

Помимо подарков для детей, в регионах Северного Кавказа готовят и подарки для бойцов в зоне специальной военной операции. В Северной Осетии для военных испекли больше 1 тыс. осетинских пирогов. Вместе с ними на передовую отправили и автомобили, которые подготовили представители Народного фронта. В ближайшее время планируется направить в зону СВО еще 10 внедорожников.