В Петербурге по итогам рейда закрыли несколько елочных базаров

В результате от незаконных торговых точек освобождено более 100 кв. м городской земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по елочным базарам, в результате от незаконных торговых точек было освобождено более 100 кв. м городской земли, сообщили в пресс-службе комитета.

"От незаконных елочных базаров освобождено шесть земельных участков общей площадью более 100 кв. м, изъято более полутысячи деревьев", - говорится в сообщении.

Несанкционированные сезонные торговые точки ликвидированы на Варшавской, Алтайской и Краснопутиловской улицах, на Московском проспекте и на Пулковском шоссе. В частности, один предприниматель значительно превысил площадь территории, выделенной ему городом по договору аренды. У одного из предпринимателей истек срок договора аренды с городом, но землепользователь продолжил продавать деревья.

Сезон елочных и новогодних базаров открылся в Петербурге 20 декабря. В настоящее время базары размещены на 63 городских участках. Они будут работать до 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе комитета, для жителей Петербурга, которые ищут новогоднее дерево, создан специальный телеграм-бот. Сервис позволяет автоматически вывести список елочных базаров по районам города, выбрать торговый объект и по карте посмотреть, как проще до него добраться от конкретной точки в Петербурге - пешком или на транспорте.