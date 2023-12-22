Баринов заявил о востребованности просветительского проекта ФАДН для детей из Донбасса

Он помогает погрузить подростков в российскую систему образования и воспитания на основе традиционных ценностей и исторической памяти, отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Социально-просветительский проект "Мы - Россия. Будущее Донбасса", в рамках которого дети из новых регионов посещают Москву, Санкт-Петербург и Волгоград, очень востребован. Он помогает погрузить подростков в российскую систему образования и воспитания на основе традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом заявил журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

ФАДН и Дом народов России провели в пятницу социальную новогоднюю елку для детей из ДНР и ЛНР. Эти дети - участники программы "Мы - Россия. Будущее Донбасса", они посетили упомянутые три города в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года.

"Мы понимаем, что наши новые регионы фактически 30 лет находились в другом информационном, культурном, образовательном пространстве. <…> И задача как раз нашего проекта - чтобы пусть за тот небольшой период, когда наши молодые ребята находятся в Москве, в Питере, в Волгограде (география проекта расширяется), они узнали о нашей совместной истории, о национальном составе Российской Федерации, о наших научных, культурных, образовательных достижениях", - сказал Баринов перед началом торжественной части.

По его словам, реализация проекта обязательно продолжится в 2024 году, поскольку он представляется "очень важным, нужным и востребованным". Директор Дома народов России Анна Полежаева, в свою очередь, уточнила, что на новогоднем мероприятии в столице было 150 детей - участников проекта. Всего же, по ее словам, образовательная программа охватывает на сегодняшний день более 2 тыс. человек: "делегации приезжают постоянно".

По информации Дома народов России, в Москве и области ребята посетили территорию Московского Кремля, парк "Патриот", инновационный центр "Сколково", Музей Победы, Третьяковскую галерею, объект культурного наследия России - усадьбу Морозова, ВДНХ. В Санкт-Петербурге дети увидели Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор, в Волгограде - мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент "Родина-мать зовет!".

Программа пребывания молодежи Донбасса в каждом городе традиционно завершалась возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата и к стелам городов-героев. Образовательная программа "Мы - Россия. Будущее Донбасса" организована ФАДН совместно с Федеральной национально-культурной автономией греков России и Домом народов России. В образовательной части программы проводятся встречи с экспертами, психологами, специалистами по профориентации, спортсменами, Героями России, лидерами общественных организаций.