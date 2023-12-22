Порошенко подал в суд из-за того, что его не выпустили за границу

Иск подан против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Петра Порошенко не выпустили за границу без всяких на это оснований. Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора. Никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии", - цитирует его пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

Уточняется, что иск подан против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда. "Сейчас пытаются замести следы и скрыть основания для запрета выезда. Надеемся, что Корниенко подготовится к судебному заседанию и предоставит все доказательства", - добавил адвокат.

Как уточнило издание "Общественное", подготовительное заседание суда запланировано на 17 января. Согласно иску, Порошенко требует отменить решение о запрете и возместить моральный ущерб.

Партия экс-президента неоднократно заявляла, что руководство парламента в условиях военного положения беспрепятственно выпускает за границу лишь депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа". 1 декабря Порошенко заявил, что не смог выехать в командировку, хотя у него было разрешение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Экс-президент планировал посетить США и Польшу, однако пограничники его не пропустили. Позже Корниенко заявил, что сам отменил командировки Порошенко, когда получил некое служебное письмо, содержание которого вице-спикер комментировать отказался.