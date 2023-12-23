В новосибирском заказнике "Кирзинский" планируют создать цифровую карту территории

Продукт отобразит рельеф, высотные отметки, ландшафтные элементы и природные объекты

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Цифровую карту территории планируют впервые создать для заказника федерального значения "Кирзинский" в Новосибирской области, являющегося местом обитания большой популяции сибирской косули. С помощью такой карты будет возможно определить режим посещений и направления туристического развития, сообщил ТАСС Михаил Здвижков, заместитель директора по научной работе и государственному мониторингу заповедника "Васюганский", в управлении которого находится заказник.

"Среди запланированных работ на следующий год - актуализация разнообразия флоры и фауны, мониторинг диких животных и птиц, учет перелетных птиц, оценка эколого-геохимического состояния исследуемой территории (вода, почва, донные отложения). Кроме того, планируются работы по детализации ландшафтов, распространенных на территории заказника "Кирзинский", получение данных для построения его цифровой карты, которая, в свою очередь, поможет провести рекреационную оценку территории", - сообщил он.

Специалист пояснил, что предполагаемый цифровой продукт будет отображать рельеф, высотные отметки, ландшафтные элементы, природные объекты. Карта будет сформирована на основе доступных спутниковых снимков и материалов натурного обследования территории заказника. Это позволит произвести выделение зон с различной рекреационной емкостью, чтобы определить режим посещения заказника без ущерба для природной среды и обоснованно планировать развитие туристической деятельности.

Здвижков добавил, что осенью 2023 года в заказнике проводился учет перелетных птиц, по итогам которого зафиксировано почти 20 видов, по численности из которых преобладают лысуха, утка, журавль. "Часть установленных видов - журавль черный, чайка серебристая, баклан средний, лебедь кликун, пустельга и другие - ранее не выявлялась на исследуемой территории", - подчеркнул он.

Кирзинский заказник располагается на территории двух районов Новосибирской области. Его общая площадь составляет 119 тыс. га. На территории заказника расположено более 50 озер общей площадью 2 589 га.