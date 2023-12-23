Более 5 тыс. человек остаются в прифронтовом городе Алёшки Херсонской области

В администрации Алёшкинского округа подчеркнули, что людям выдают гуманитарную помощь, теплые вещи, осуществляется подвоз питьевой воды

ГЕНИЧЕСК, 23 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. мирных жителей отказались от эвакуации и остались в городе Алёшки Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации Алёшкинского округа.

"На данный момент в городе Алёшки находятся более 5 тыс. человек, которые отказались от эвакуации в силу различных причин", - сказали в администрации.

Там подчеркнули, что людям выдают гуманитарную помощь, теплые вещи, осуществляется подвоз питьевой воды.

Алёшки - прифронтовой город на левобережье Днепра, ежедневно подвергающийся обстрелам со стороны украинских военных. До спецоперации в нем проживало около 25 тыс. человек.

Из-за угрозы затопления в результате возможного удара ВСУ по Каховской ГЭС 18 октября 2022 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алёшкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.

Утром 6 июня 2023 года украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. Жителей близлежащих населенных пунктов, в том числе Алёшек эвакуировали.