В ЛНР восстановили отделение больницы, не работавшее девять лет после обстрелов

Как сообщил директор "Регионального информационно-аналитического центра" Волгоградской области Сергей Басалаев, в учреждении отремонтировали неврологическое отделение, а также открыли две лаборатории

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Неврологическое отделение центральной районной больницы Станично-Луганского района Луганской Народной Республики (ЛНР) открыли спустя девять лет после того, как оно пострадало от обстрелов. Об этом ТАСС сообщил представитель волгоградского штаба в Станично-Луганском районе ЛНР, директор "Регионального информационно-аналитического центра" Волгоградской области Сергей Басалаев.

"Волгоградская область отремонтировала неврологическое отделение Станично-Луганской центральной районной больницы, оно запущено в работу. В 2014 году больница очень сильно пострадала [от обстрелов]. Все эти годы в больнице ремонт шел достаточно медленно. В этом году мы не только отремонтировали неврологическое отделение, еще открыли там две лаборатории, отремонтировали коммуникации и завезли мебель, сантехнику, медицинскую аппаратуру", - сказал собеседник агентства.

По данным комитета строительства Волгоградской области, старое неврологическое отделение Станично-Луганской больницы не функционировало девять лет. Врачи-неврологи были вынуждены работать в терапевтическом отделении, что не соответствовало требованиям российских стандартов.

В 2022 году власти Волгоградской области взяли шефство над Станично-Луганским районом ЛНР и открыли там представительство. На территории района разрушено несколько социальных объектов, жилых домов, дорог и линий электропередачи. В рамках соглашения на период 2022-2025 годов Волгоградская область восстановит или построит заново более 200 социально-значимых объектов района ЛНР.

О поддержке медицины

Как отметил Сергей Басалаев, по медицинской линии в подшефном районе ЛНР волгоградские специалисты в 2023 году также построили две амбулатории и три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), которые войдут в состав Станично-Луганской ЦРБ. А в 2022 году в районе было установлено три модульных ФАП. В следующем году в больнице планируется отремонтировать реанимационное и детское отделения. Кроме того, в район отправляются медики из Волгоградской области для оказания помощи местным жителям.

"На территории Станично-Луганского района волгоградскими медиками на постоянной основе начиная с июля 2022 года (когда Волгоградская область взяла шефство над районом ЛНР - прим. ТАСС) проводится оказание бесплатной медицинской помощи жителям района. В настоящее время она оказана более 82 820 жителям района, из них 13 744 детей", - уточнили ТАСС в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

В ведомстве добавили, что волгоградские медики проводят в подшефном районе ЛНР приемы пациентов, лабораторные, рентгенографические, эндоскопические исследования, ЭКГ, УЗИ, маммографии. В стационаре специалисты оказали содействие в проведении более 800 хирургических, гинекологических и травматологических операций.